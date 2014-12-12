Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. στο χώρο του ΚΑΠΗ Ραψάνης στην κεντρική πλατεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της τράπεζας αίματος Ραψάνης που υπάρχει στο νοσοκομείο σε συνδιοργάνωση όλων των φορέων του χωριού (Τοπική Κοινότητα Ραψάνης, Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης, Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης).

Το ΚΑΠΗ Ραψάνης διαθέτει δικό του κωδικό στην Εθελοντική Αιμοδοσία Ελλάδος και με την αποθήκη φιαλών που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί δίπλα σε συγχωριανούς αλλά και σε πολλούς συνανθρώπους που χρειάστηκαν αίμα σε δύσκολες στιγμές (χειρουργεία, θεραπείες κ.ά.).