Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του τον Διοικητή του Στρατιωτικού Κτηνιατρικού Μουσείου Λάρισας, κ. Αστέριο Μπάκαβο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Σε ζεστό και ευχάριστο κλίμα, δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθεί για τα εκθέματα και της υπηρεσίες του Μουσείου Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λάρισας, διαπιστώνοντας την εξαιρετική σπουδαιότητά του στη διαφύλαξη και τη διάχυση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης, καθώς τα εκθέματά του είναι άμεσα συνυφασμένα αφενός με τους αγώνες και τις μάχες του λαού μας σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, και αφετέρου με την κοινωνική προσφορά σε τοπικό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό και συζητήθηκε η συνεργασία αμφοτέρων των πλευρών στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων, προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, ομιλιών και παρουσιάσεων, ώστε να έρθουν οι μαθητές/τριες μας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, σε επαφή και γνωριμία με την τοπική μας κληρονομιά, τις δυνατότητες σταδιοδρομίας και προσφοράς επιλέγοντας τον στρατιωτικό κλάδο και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αξιών και ιδανικών που σφράγισαν την ιστορία μας, σε θέματα φιλοζωικά, κοινωνικής προσφοράς κ. α. που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενεργού πολιτειότητας.