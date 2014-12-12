Μοντέλο πανδημίας υιοθετεί η κυβέρνηση μετά την αποτυχία στην αντιμετώπιση της ζωονόσου. Πιο συγκεκριμένα, στη δημιουργία εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία εφαρμογής και εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς.

«Είμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που θα δρομολογήσουν, με βάση την επιστημονική γνώση, συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο», δήλωσε ο κ. Τσιάρας για την καταπολέμηση της ευλογιάς.

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεση θα μετέχουν κυρίως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μέλος της επιτροπής θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτη.

Τον γενικό συντονισμό της ομάδας αυτής θα αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, με στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού αντίστοιχου με εκείνον που λειτούργησε στην πανδημία του κορωνοϊού: με σταθερή επιτήρηση, συνεργασία των φορέων και εφαρμογή μέτρων προστασίας.

Ήδη, πάνω από 350.000 ζώα έχουν θανατωθεί. «Θα τα καταφέρουμε με την ευλογιά. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένου σχεδίου και δημιουργίας θετικών συνθηκών», ανέφερε.

Η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 40 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους για τις απώλειες ζώων, ενώ – όπως δήλωσε ο κ. Τσιάρας – έχουν εγκριθεί και θα διατεθούν άμεσα επιπλέον 46 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των εκτροφών που επλήγησαν.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπενθύμισε πως η χώρα κατάφερε να αντιμετωπίσει την πανώλη των χοίρων χάρη στη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Τα καταφέραμε με την πανώλη – Θα τα καταφέρουμε και με την ευλογιά», δήλωσε με αποφασιστικότητα.



Το έργο της Επιτροπής

Η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς και δημιουργία σχεδίου δράσης.

Θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Συνεχής παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων.

Στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών.

Άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση.

Νομοθετική θωράκιση για την εφαρμογή των μέτρων με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες.

Ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους με προκαταβολή και γρήγορες διαδικασίες πληρωμών.

Μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό – δεν θα επιδοτείται η παραβατικότητα.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές.

Στενότερη συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές.

Ενίσχυση του προσωπικού στο πεδίο για πιο αποτελεσματική επιτήρηση εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.

Πρόβλεψη για την έγκαιρη υγειονομική ταφή ή καύση εντός 72 ωρών.

Η σύνθεση της επιτροπής

Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει τους εξής επιστήμονες ωστόσο η τελική της σύνθεση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ – καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΗΤΑΣ – καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ – κτηνίατρος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων στον τομέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Κτηνιάτρων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ – καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ – Επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ – Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

