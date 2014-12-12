Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning απονεμήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας από τον Εθνικό οργανισμό Υποστήριξης eTwinning για το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό έργο με τίτλο “Mosaic in our lives - To μωσαϊκό στη ζωή μας” που ολοκληρώθηκε από μαθητές και μαθήτριες του τμήματος β2΄ γυμνασίου τη σχολική χρονιά 2024-2025 και υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις: Τσιούκα Ευαγγελία (συντονίστρια έργου), Κακαγιάννη Βασιλική, Κοσμάνου Βασιλική, Μπλιόσκα Ελευθερία και Ξηρού Ελένη.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας είναι μια διάκριση που απονέμεται για έργα eTwinning που διακρίνονται για εξαιρετική ποιότητα και καινοτομία, αλλά και για την ποιότητα της συνεργασίας, τη δημιουργικότητα και την επίδραση του έργου στη μαθησιακή διαδικασία.

Το σχολείο μας υλοποίησε το πρόγραμμα “Mosaic in our lives” σε συνεργασία με το σχολείο IES Ingeniero De La Cierva στη Μούρθια της Ισπανίας και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας με στόχο μαθητές και μαθήτριες να “επισκεφθούν” εικονικά αλλά και ρεαλιστικά χώρους με μωσαϊκά (όπως το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας), να αντιληφθούν την έννοια του πλουραλισμού στην κοινωνία και στην τέχνη (πληθώρα υλικών στο έργο του παγκοσμίου φήμης Λαρισαίου καλλιτέχνη Φιλόλαου Τλούπα στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα) και να αναπτύξουν γνώση προσεγγίζοντας διαθεματικά το αντικείμενο, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία Web 2.0 και συμμετέχοντας σε συνεργατικές δραστηριότητες με μεικτές διακρατικές ομάδες.

Οι μουσικές δραστηριότητες (αυτοσχεδιασμός, συγχρονισμός κινήσεων με τον ρυθμό) και οι εικαστικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή μωσαϊκού origami με ανακυκλώσιμα υλικά και παρτιτούρες, η δημιουργία τραγουδιού με δική τους έμπνευση και πολλά μουσικά όργανα και φωνές, εμπλούτισαν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας τη μάθηση πιο ευχάριστη και αποτελεσματική.