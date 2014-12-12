Μαζικά SMS από τον ΕΛΓΑ έλαβαν απόγευμα Πέμπτης 2 Οκτωβρίου ακριβώς 2.645 αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, με τα οποία ενημερώνονται πως Σεπτέμβριο του 2027 θα βεβαιωθούν στην ΑΑΔΕ αχρεωστήτως καταβληθλεντα από τις προκαταβολές Κρατικής Αρωγής που έλαβαν μερικούς μήνες μετά το πέρασμα των ακραίων φαινομένων Ντάνιελ και Ελίας.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση μπορούν να το κάνουν στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Οργανισμού εντός του μήνα.

Τα χρήματα που καλούνται να επιστρέψουν οι πληγέντες, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, προκύπτουν από τον συμψηφισμό της αξίας των πορισμάτων εκτίμησης και των προκαταβολών για τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες τον Σεπτέμβριο 2023. Σύμφωνα με όσα λένε τα κωδικοποιημένα SMS, τα ποσά προς επιστροφή θα βεβαιωθούν στην ΑΑΔΕ.

Για το θέμα μίλησε πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου ο υπουργός Κώστας Τσιάρας στην τηλεοπτική εκπομπή «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ». Όπως ανέφερε «δοθήκαν κάποιες προκαταβολές για τον Ντάνιελ, μέσα στη δύσκολη εποχή, έγινε ουσιαστικά ο έλεγχος όλων αυτών που κάποιοι δηλώσαν για να πάρουν προκαταβολές και αυτός ο έλεγχος κατέληξε προφανώς ότι οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν σε σχέση με τον διασταυρωτικό έλεγχο κιόλας δεν ήταν αντιπροσωπευτικές».

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στην ημέρα αναμένονται κάποιες διευκρινήσεις από πλευράς ΕΛΓΑ για το ζήτημα, ενώ τα χρήματα που θα βεβαιωθούν στην ΑΑΔΕ «δεν είναι για να πληρωθούν άμεσα, αν δεν κάνω λάθος μπορούν να πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026», διευκρίνισε ο Κώστας Τσιάρας.

«Δεν μπορεί από τη μία να ζητάμε ελέγχους στα πάντα και απ’ την άλλη να λέμε ότι κακώς θα επιστρέψουν χρήματα όσοι έκαναν λάθος δηλώσεις. Όλη η διαδικασία με τον ΕΛΓΑ το 2023, βασίστηκε στη δήλωση παραγωγού εκείνη τη στιγμή προκειμένου να καταβληθούν αποζημιώσεις και ξέραμε όλοι ότι θα επακολουθούσε ένας έλεγχος προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Στην ολοκλήρωση λοιπόν αυτού του ελέγχου, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με τη γεωαποτύπωση του monitoring είτε με την πραγματική καταμέτρηση, είτε με την εκτίμηση των τιμολογίων, βρέθηκε ότι αυτά τα οποία δηλωθήκαν τότε από κάποιους συγκεκριμένους δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ενστάσεις αν δεν κάνω λάθος, μπορούν να υποβάλλουν, αλλά αυτό είναι μία διαδικασία που αφορά στον ΕΛΓΑ», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο υπουργός.

