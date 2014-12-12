Εικαστική παρέμβαση στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων
Λάρισα | 30 Σεπ 2025, 17:55
Οι εικαστικοί Αθανάσιος Μακρής και Απόστολος Μακρής ζωγράφισαν με μεράκι και αγάπη το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Λαρισαίων, δίνοντας του μια πολύχρωμη και χαρούμενη όψη.
Η προσφορά τους ήταν αφιλοκερδώς, κάτι που κάνει την πράξη τους ακόμα πιο σημαντική και συγκινητική.
Με την τέχνη τους έδωσαν ζωή και ομορφιά σε έναν χώρο που φιλοξενεί ψυχές που το έχουν ανάγκη.
Εκ μέρους όλων όσων αγαπούν τα ζώα, ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστούμε θερμά!
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.