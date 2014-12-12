Οι εικαστικοί Αθανάσιος Μακρής και Απόστολος Μακρής ζωγράφισαν με μεράκι και αγάπη το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Λαρισαίων, δίνοντας του μια πολύχρωμη και χαρούμενη όψη.

Η προσφορά τους ήταν αφιλοκερδώς, κάτι που κάνει την πράξη τους ακόμα πιο σημαντική και συγκινητική.

Με την τέχνη τους έδωσαν ζωή και ομορφιά σε έναν χώρο που φιλοξενεί ψυχές που το έχουν ανάγκη.

Εκ μέρους όλων όσων αγαπούν τα ζώα, ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστούμε θερμά!