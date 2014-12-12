Tην αντίδρασή της εκφράζει η Ενωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ) για το κλείσιμο και τη μεταφορά της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση:

«Η απόφαση για το κλείσιμο και τη μεταφορά της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο συνιστά μια προκλητική ενέργεια σε βάρος της δημόσιας υγείας.

Πρόκειται για τη μοναδική παιδοχειρουργική κλινική σε ολόκληρη την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία καλύπτει πληθυσμό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κατοίκους, με παιδιά και οικογένειες που έχουν καθημερινά ανάγκη άμεσης πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Για δεκαετίες, η κλινική αυτή σήκωσε το βάρος της φροντίδας ανηλίκων από όλη τη Θεσσαλία και τις γύρω περιοχές, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με συνέπεια και αυταπάρνηση. Και αντί να ενισχυθεί, η κυβέρνηση επιλέγει να τη διαλύσει, μετατρέποντας τη δημόσια υγεία σε πεδίο περικοπών και πρόχειρων «συγχωνεύσεων».

Δεν είναι αναβάθμιση, είναι ξεκάθαρη υποβάθμιση. Δεν είναι μέριμνα για τα παιδιά, είναι εγκληματική αδιαφορία. Με τέτοιες αποφάσεις, η κυβέρνηση μειώνει το επίπεδο των παροχών υγείας, αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες της Θεσσαλίας και υπονομεύει το δικαίωμα όλων σε ισότιμη και άμεση περίθαλψη.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στερείται έτσι μια αναντικατάστατη δομή, με αποτέλεσμα να παίζουν με την υγεία των παιδιών και να θυσιάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών .

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση αυτής της απαράδεκτης απόφασης. Η υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές κόστους και συγχωνεύσεων. Οι πολίτες της Λάρισας και συνολικά της 5ης ΥΠΕ δικαιούνται πραγματική φροντίδα, όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα. Καλούμε τους φορείς της πόλης να λάβουν ξεκάθαρα θέση και να μην αφήσουν να υποβαθμιστεί η κλινική, το ΓΝΛ, η ιατρική φροντίδα του Λαρισαίου πολίτη και συνολικά η δημόσια υγεία.

• Άμεσα να ανακληθεί η απόφαση και αντιθέτως να ενισχυθεί η κλινική που αφορά τα παιδιά μας.

• Να ανοίξει Νέο τμήμα στο ΠΓΝΛ χωρίς να καταργεί το υπάρχον, όπως αρμόζει σε μια τεράστια ΥΠΕ με περισσότερο από ένα εκατομμύριο πληθυσμό.

• Να μην υποβαθμιστεί το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και συνολικά η δημόσια υγεία της περιοχής μας.

• Να σταματήσει το κλείσιμο και η συγχώνευση κλινικών».