Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας εξέδωσε δεύτερη παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση σχετικά με παράβαση καθήκοντος, εγκρίνοντας εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή της σορού του 26χρονου γιου του, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Ασλανίδης είχε υποβάλει νέο αίτημα μετά την απόρριψη προηγούμενου από την πρόεδρο Εφετών. Ζητούσε εκταφή και εξετάσεις ταυτοποίησης DNA, καθώς και τοξικολογικές, βιοχημικές και ανθρωπολογικές αναλύσεις για τη διαπίστωση της αιτίας θανάτου.

Σύμφωνα με το αίτημα, είχε παραλάβει οκτώ τμήματα της σορού του παιδιού του, από τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί μόνο τα τρία, ζητώντας έλεγχο και για τα υπόλοιπα πέντε.

Η εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημα ως προς την εκταφή και την ταυτοποίηση, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει στη διάταξή της την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων.

