Εκδηλώσεις μνήμης σε Γαλήνη και Πλατύκαμπο
Κιλελέρ | 11 Οκτ 2025, 12:39
Εκδηλώσεις για την 82η επέτειο από την εκτέλεση των δημοτών Γαλήνης και Πλατυκάμπου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής θα γίνουν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.
Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αθανασίου και Αγίου Χαραλάμπους.
Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων στις 10:30 στο Ηρώο πεσόντων στη Γαλήνη και στη συνέχεια, στις 11:00, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο πεσόντων στο πάρκο Εθνικής Αντίστασης στον Πλατύκαμπο.
(*) φωτογραφία αρχείου
