Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γόννων εκδήλωση αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία, η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και κατάφερε να γεφυρώσει για ακόμη μία φορά το παρελθόν με το παρόν.

Η φετινή εκδήλωση περιλάμβανε τρεις βιωματικές ενότητες που έφεραν πιο κοντά μαθητές, παππούδες και γιαγιάδες:

· Παιχνίδια της παλιάς εποχής, που μετέφεραν στα παιδιά τη χαρά και την απλότητα άλλων χρόνων.

· Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης των παππούδων και γιαγιάδων, ως μια συμβολική προσφορά των μαθητών προς τους μεγαλύτερους και υπενθύμιση της αξίας της πρόληψης για την υγεία.

· Διηγηματικές ιστορίες από τα σχολικά χρόνια των παππούδων και γιαγιάδων, που μετέφεραν τις μνήμες και τις εμπειρίες μιας άλλης εποχής.

Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης είχε η Διευθύντρια του σχολείου, κα Αποστολίνα Σαϊτη, ενώ σύντομη ομιλία απηύθυνε και η Προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, κα Πανωραία Τσικλητάρη, η οποία τόνισε τη σημασία της στήριξης και της φροντίδας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Γεώργιος Νικολάου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γόννων κ. Θωμάς Παπδόντας, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου - Λαογραφικού Μουσείου Γόννων κ. Βασίλειος Καραβιδές, καθώς και πλήθος παππούδων και γιαγιάδων των μαθητών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ζεστό και συγκινητικό κλίμα.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, στον χαιρετισμό του, ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι οι ρίζες και τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Είναι εκείνοι που με τον κόπο, την αγάπη και τις αξίες τους μας έδωσαν όλα όσα απολαμβάνουμε σήμερα. Αξίζει να τους δείχνουμε καθημερινά σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα παιδιά, μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη συμβολή των παππούδων και γιαγιάδων και να κρατούν ζωντανή τη σχέση των γενεών. Συγχαίρω θερμά τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Γόννων για την πρωτοβουλία τους, καθώς και τους μαθητές για τη συμμετοχή τους, και εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη.»

Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της διαγενεακής σχέσης και τιμούν με ουσιαστικό τρόπο την Τρίτη Ηλικία.