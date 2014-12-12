Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στο Mini Golf θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τα πρωτάκια.

Πρόκειται για την καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων για τα παιδιά των μελών που θα φοιτήσουν στη Α’ Δημοτικού. Όπως κάθε χρόνο, η πρώτη τσάντα θα δοθεί από τον σύλλογο ενώ η ακριβής ώρα της εκδήλωσης θα γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες.

«Υπενθυμίζουμε ότι η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν τα “πρωτάκια” μας τις τσάντες. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα, όσοι έχουν εκκρεμότητες, να φροντίσουν να περάσουν από τα γραφεία, για τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα 08:00 – 16:00

Τρίτη 08:00 – 16:00

Τετάρτη 08:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00

Πέμπτη 08:00 – 16:00

Παρασκευή 08:00 – 16:00

Σάββατο Κλειστά

Κυριακή Κλειστά

Το γραφείο του συλλόγου θα παραμείνει κλειστό από 13 έως 20 Αυγούστου.