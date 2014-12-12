Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τρίτεκνων Νoμού Λάρισας με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Τμήματος Γεωπονίας- Αγροτεχνολογιας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς διοργανώνει εκδήλωση «Πρωτάκια 2025» που είναι αφιερωμένη στα παιδιά που θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 2025.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 μμ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογιας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ) Λάρισα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

· 18:45-19:30 Προσέλευση.

· 19:30-19:45 Καλωσόρισμα παρευρισκομένων χαιρετισμός από τον πρόεδροΔημήτριο Μπουλούμπαση

· 19:45-20:00 Χαιρετισμοί Επισήμων

· 20:00 – 20:15 Oμιλία με θέμα Ομαλή μετάβαση στην Α’ Δημοτικού: Ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του Παιδιού και η συμβολή των Γονέων, από την Παπαματθαίου Κασσιανή Ψυχολόγος – Σχολική ψυχολόγος

· 20:15 – 21:00 Διανομή σχολικής τσάντας και σχολικών ειδών στα παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού

· Τα Σχολικά είναι Χορηγία: του Δήμου Λαρισαίων, των Αστικών ΚΤΕΛ Λάρισας και των οπτικών Μάτι Μάτι

· Μπουφές με εδέσματα προσφορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

· Διαδραστική Απασχόληση Παιδιών ΚΔΗΦ θέληση ζωής.

· ANIMATER MIKRI PAP