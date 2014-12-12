«Γιώργος και Λένα Γουργιώτη: 50 χρόνια Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, ένα έργο ζωής» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας (Λ.Ι.Μ.Λ.) για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου και του Μουσείου.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ,κ. Μαρία Δ. Ευθυμίου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: «Πολυποίκιλα τεχνουργήματα και έθιμα μιας περίπλοκης κοινωνίας».

Ο τίτλος που επέλεξε η κ. Ευθυμίου συνοψίζει, με τρόπο απλό αλλά ουσιαστικό, το έργο και το όραμα του Μουσείου μας. Πενήντα χρόνια τώρα, μέσα από αντικείμενα, μνήμες, αφηγήσεις και τελετουργίες, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση του ανθρώπου με την κοινότητά του, με τον τόπο και τον χρόνο.

Το Μουσείο δεν ιδρύθηκε απλώς για να φυλάξει αντικείμενα. Ιδρύθηκε για να αφηγηθεί ιστορίες. Μέσα από τα υφαντά, τα εργαλεία, τα σκεύη, τις ενδυμασίες, αλλά και μέσα από τα άυλα τεκμήρια — τα έθιμα, τις συνήθειες, τα τραγούδια και τις δοξασίες — φωτίζεται ένα πολυσύνθετο κοινωνικό τοπίο. Ένας κόσμος καθημερινότητας, πίστης, τέχνης και συμβολισμών, που καθρεφτίζει τις αξίες και τις ανάγκες παλαιότερων γενεών, αλλά εξακολουθεί να μιλά και στο σήμερα.

Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς την ανεκτίμητη προσφορά του ζεύγους Γιώργου και Λένας Γουργιώτη. Με βαθιά πίστη στον πολιτισμό και την παιδεία, με ακούραστη αφοσίωση και αγάπη για τη Θεσσαλία και τους ανθρώπους της, αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάσωση χιλιάδων εκθεμάτων. Το όραμά τους δεν ήταν απλώς η ίδρυση ενός μουσείου, αλλά η δημιουργία ενός ζωντανού πολιτιστικού κυττάρου — ενός τόπου συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στον αύλειο χώρο του Μουσείου (Γ. Γουργιώτη – πάροδος οδού Φαρσάλων).

Συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων Λάρισας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας EXALCO.