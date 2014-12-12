Με την συμπλήρωση φέτος 79 χρόνια (14/8/1946), από τον μαρτυρικό θάνατο του Κώστα Βιδάλη, πολιτικού συντάκτη του “Ριζοσπάστη”, αντιπροσωπείες των Δ.Σ., παραρτήματος Λάρισας της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ, η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ, η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ) και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ), τιμώντας τον κομμουνιστή, αντιστασιακό και δημοσιογράφο Κώστα Βιδάλη, πραγματοποίησαν εκδήλωση και κατάθεση στεφάνων στον τόπο εκτέλεσής του στη Μελία, σήμερα Τετάρτη και ώρα 11,00 το πρωί.

Ομιλία έγινε από τον πρόεδρο του παραρτήματος Λάρισας της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Θανάση Σερδένη και η κατάθεση στεφάνων από τους: Κολοβό Μάρκο εκ μέρος του παραρτήματος Λάρισας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Γιώργο Πέτρου έφορος του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ, επίσης κατέθεσε στεφάνι και εκ μέρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ) και ο Γιάννης Σιούλας Β΄Αντιπρόεδρος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ).

Παραβρέθηκαν αντιπροσωπεία της Τ.Ε. Υπαίθρου του ΚΚΕ, ο εκπρόσωπος του Δήμου Κιλελέρ Στέλιος Καραφέριας, ο πρώην Κοινοτάρχης Νίκος Χονδρονάσιος και κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Κιλελέρ.