Εκδήλωση με θέμα: «Το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Λάρισας στην Κατοχή και η Τραγωδία της 5ης Μεραρχίας Κρητών», διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητικών Λάρισας "Ο Ψηλορείτης" και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λάρισας, τιμώντας την 81η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τη Γερμανική Κατοχή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, Ιουστινιανού 42, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00.

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Λαρίσης, άγνωστο σήμερα στους περισσότερους, υπήρξε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αποτελεί δε, μετά το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το στρατόπεδο «Παύλος Μελάς», το μεγαλύτερο και σημαντικότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον αριθμό των κρατουμένων που πέρασαν από αυτό να ξεπερνά τους 30.000.

Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής υπήρξε κέντρο βασανισμού και εξαθλίωσης –από τους Ιταλούς αρχικά και στη συνέχεια από τους Γερμανούς κατακτητές- κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, ένα πραγματικό κολαστήριο για χιλιάδες ανθρώπους, αντιστασιακούς και άμαχο πληθυσμό, όχι μόνο από την περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και από την κεντρική και νότια Ελλάδα.

Μεταξύ των πρώτων έγκλειστων του στρατοπέδου ήταν και 1.300-1.500 Κρήτες στρατιώτες της 5ης Μεραρχίας πεζικού, στους οποίους, μετά τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941, δεν επιτράπηκε από τους Γερμανούς να επιστρέψουν στην Κρήτη –και να πάρουν μέρος στην μάχη της Κρήτης που ακολούθησε- αλλά παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Αθήνα. Οι στρατιώτες αυτοί τον Ιούλιο του 1941, ύστερα από μια επιχείρηση των Ιταλών, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λάρισα, όπου στην πλειοψηφία τους εξοντώθηκαν από τα φρικτά βασανιστήρια, τον υποσιτισμό, την ελονοσία και τις στερήσεις.

Την τραγική ιστορία του στρατοπέδου και της 5ης Μεραρχίας Κρητών θα φωτίσουν οι: Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Δημήτρης Δραγανιδάκης, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας "Ο Ψηλορείτης" και Αποστολία Καρρά, Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας, Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας θα απευθύνει χαιρετισμό.