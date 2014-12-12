Η 11η Νοεμβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα, ως Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Μια ημέρα αφιερωμένη στους επαγγελματίες που καθημερινά στέκονται δίπλα στον πολίτη, προτείνοντας ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις προστασίας, επένδυσης και αποταμίευσης.

Σε μια εποχή που η έννοια της ασφάλειας αποκτά νέα διάσταση, ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Με επαγγελματισμό, διαρκή κατάρτιση και προσωπική επαφή, οι ασφαλιστές διαμορφώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας, συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο Λάρισας που συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό και ενώνει τη φωνή του με όλους τους επαγγελματίες του κλάδου για την ενίσχυση της αξίας και της αναγνώρισης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας ιδιωτικής Ασφάλισης» στη Λάρισα θα πραγματοποιηθούν:

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Χρήστο Γιακουβή

Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Συλλόγου, κ . Ευγενία Σαμαρά

Παρουσίαση: «IDD στην καθημερινότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» από τον Αλέξανδρο Πατσό, ιδρυτή της

Ημερομηνία & Ώρα: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, 18:30–20:00 (προσέλευση 18:00)

Τόπος: Αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας

Είσοδος: Δωρεάν