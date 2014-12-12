Εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών στη Λάρισα
Λάρισα | 10 Νοε 2025, 08:21
Το Παράρτημα Λάρισας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» πραγματοποιεί την πρώτη του εκδήλωση με τίτλο «Από τη σκιά στο φως… διεκδικώντας τη ζωή που μας αξίζει!», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στον Μύλο του Παππά, με θέμα τη βία κατά των γυναικών.
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους η κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, πρώην Υπουργός, ιδρυτικό μέλος και πρώτη πρόεδρος της Οργάνωσης, καθώς και η κ. Μαρία Γιαννίρη, νυν πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ».
- Σοφία Σάρμα, Αστυνόμος Β΄
- Δημήτρης Μπαμπαλής, Παθολόγος – Εντατικολόγος – Επειγοντολόγος
- Ρουμπίνη Λεονταρή, Ιατροδικαστής
- Βασιλική Δοβλατανιώτη, Κοινωνική Λειτουργός
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.