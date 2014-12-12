Το Παράρτημα Λάρισας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» πραγματοποιεί την πρώτη του εκδήλωση με τίτλο «Από τη σκιά στο φως… διεκδικώντας τη ζωή που μας αξίζει!», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στον Μύλο του Παππά, με θέμα τη βία κατά των γυναικών.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους η κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, πρώην Υπουργός, ιδρυτικό μέλος και πρώτη πρόεδρος της Οργάνωσης, καθώς και η κ. Μαρία Γιαννίρη, νυν πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ».

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Λαρισαίων και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, και θα πλαισιωθεί από εισηγήσεις διακεκριμένων Λαρισαίων επιστημόνων: