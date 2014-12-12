Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ανάδειξη της αλληλεγγύης, διοργανώνουν ο Δήμος Αγιάς, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, ο Σύλλογος Γυναικών Αγιάς και το βιβλιοπωλείο “Άρτιον”, με την υποστήριξη της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγιάς, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο των Αγίων Αντωνίων στην Αγιά.

Η εκδήλωση φέρνει στο επίκεντρο το μήνυμα της ευαισθητοποίησης γύρω από την έγκαιρη διάγνωση, μέσα από δύο ενότητες: την παρουσίαση του βιβλίου «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» του δημοσιογράφου Κώστα Γκιάστα, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου διατίθενται για τη στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, και ενημερωτική ομιλία από την ογκολόγο – παθολόγο Γεωργία Λαμπροδήμου, Διευθύντρια της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ομιλητές

Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς

Νίκος Γουργιώτης, Υπεύθυνος της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Χώρα Αγιά» και ανταποκριτής της εφημερίδας «Ελευθερία»

Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Γεωργία Λαμπροδήμου, Ογκολόγος – Παθολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δυο λόγια για το βιβλίο

Στο βιβλίο «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα», ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας συγκεντρώνει 20 χρόνια ρεπορτάζ- κυρίως για την εφημερίδα "Ελευθερία" καταγράφοντας καταστάσεις γεμάτες πολιτική, πολιτισμό, ποδόσφαιρο, ταξίδια και «λούμπεν» χαρακτήρες, που αποτυπώνουν με αμεσότητα και ζωντάνια την ψυχή της πόλης.

Η έκδοση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου με σαφές κοινωνικό πρόσημο καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για τη στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 'Άνεμος" και έχει ήδη σημαντική ανταπόκριση, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.