Η 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το ελληνικό κράτος με τον νόμο 2645/1998 ως «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναίνων "Η καθ' ημάς Ανατολή" με μια σεμνή τελετή στην οποία παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της κοινότητας Μάκης Χατζηλιάδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας Αθαναηλίδης , μέλη του Δ.Σ και αρκετοί Βουναινιώτες, κράτησε και φέτος "ζωντανή' την ανάμνηση αυτής της μέρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των κατοίκων του χωριού SULUCHAOVA αν και μετακινήθηκε συντεταγμένα μετά την υπογραφή της συνθήκη της Λωζάνης, έχει πληρώσει τον δικό του φόρο αίματος, χάνοντας 44 άντρες οι οποίοι βρέθηκαν στην Σμύρνη τον καιρό της σφαγής και έναν ακόμη την μέρα της αναχώρησης.

Ως ανάμνηση της 14ης του Σεπτέμβρη οι κάτοικοι των Βουναίνων αφήνουν το βράδυ τα εξωτερικά φώτα των σπιτιών αναμμένα.