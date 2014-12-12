Τα παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Λάρισας και Ελασσόνας πραγματοποίησαν εκδήλωση την 31η Αυγούστου 2025, μέρα Κυριακή και ώρα 11,00 το πρωί, στον Ξερόλακκα της Καρυάς, προς τιμή ορκωμοσίας της 1ης αντάρτικης ομάδας στο Μπεχτέσι Καρυάς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Το μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ Ελισαίος Βαγενάς, Αντιπροσωπείες των Τ.Ε. Ν. Λάρισας του ΚΚΕ , Εκπρόσωποι των Δήμων Ελασσόνας και Τυρνάβου, Αντιπροσωπείες της «Λαϊκής Συσπείρωσης», των Δήμων Αγιάς, Ελασσόνας, Τεμπών, Τυρνάβου, Τοπικών Συμβουλίων Γεράνιας, Γόννων, Τσαριτσάνης, Μορφωτικός Σύλλογος Τσαριτσάνης, Σύλλογος Απανταχού Συκαμνιωτών .

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς και αναφορά στο ιστορικό ορκωμοσίας της 1ης αντάρτικης ομάδας από τον Θεόδωρο Συμεωνίδη του παραρτήματος Ελασσόνας, και τον Μιχάλη Κωστίνο από το παράρτημα Λιτοχώρου. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Θανάση Σερδένη πρόεδρο του παραρτήματος Λάρισας.