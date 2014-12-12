Τα παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Λάρισας, Ελασσόνας θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση την 31η Αυγούστου 2025, μέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, στον Ξερόλακκα της Καρυάς, προς τιμή της ορκωμοσίας της 1ης αντάρτικης ομάδας στο Μπεχτέσι Καρυάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από την Πρόεδρο του Παραρτήματος Ελασσόνας Αννέτα Ψωμιάδου, ομιλία από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Λάρισας Θανάση Σερδένη και κατάθεση στεφανιών.

Καλούνται τα μέλη των παραρτημάτων, συγγενείς και φίλοι των αντιστασιακών των αντάρτικων ομάδων να παρευρεθούν.