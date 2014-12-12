Μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μακραίωνη ψαλτική παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με θέμα: «Πατριαρχικά μέλη – Ψαλτική Παράδοση και Κληρονομιά», διοργανώνει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος «Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» και η Βυζαντινή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας «Χορός Αγγελικός». Μέσα από επιλεγμένους ύμνους και αναφορές στην ιστορία και το ήθος της ψαλτικής τέχνης, θα αναδειχθεί το ύφος, η πνευματικότητα και η αισθητική της πατριαρχικής παράδοσης, που αποτελεί θεμέλιο λίθο της ορθόδοξης λατρείας και της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική αναφορά από τον Σύλλογο Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας προς τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής κ. Αθανάσιο Παναγούλη, για την τριαντατριετή εκπαιδευτική του προσφορά και τη συμβολή του στη διάδοση και συνέχιση της βυζαντινής μουσικής παράδοσης.

Ο Αθανάσιος Παναγούλης είναι καταξιωμένος Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, κάτοχος Πτυχίου και Διπλώματος του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών, μαθητής του διακεκριμένου Μανώλη Χατζημάρκου. Από το 1978 διακονεί ως Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λαρίσης, ενώ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες υπήρξε δάσκαλος και εμπνευστής δεκάδων νέων ψαλτών και μουσικών, ως Καθηγητής και Διευθυντής της Βυζαντινής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Η προσήλωσή του, το πνευματικό του ήθος και η πολυετής του δράση τον καθιστούν εξέχουσα μορφή της βυζαντινής μουσικής ζωής της πόλης και της χώρας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.