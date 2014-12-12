Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από την απελευθέρωση της Λάρισας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 23 Οκτωβρίου 1944 πραγματοποιούν η Τομεακή Επιτροπή Λάρισας του ΚΚΕ, οι Οργανώσεις Λάρισας της ΚΝΕ και το τοπικό παράρτημα ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, την Πέμπτη 23 Οκτώβρη.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5:30 μ.μ. από την πλατεία της Δήμητρας Τσάτσου, στη συνοικία της Νεάπολης και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ για τους εκτελεσθέντες της περιόδου 1946-1950 (ΔΣΕ) και 1941 - 1944, στο Μεζούρλο όπου θα γίνoυν οι ομιλίες και κατάθεση στεφανιών.