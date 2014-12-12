Εκδήλωση διοργανώνει το ΠαΣοΚ το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στη Λάρισα, με θέμα το αγροτικό πρόβλημα της εποχής.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 4.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα. Σε αυτή θα απαραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.