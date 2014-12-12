Την ευκαιρία να επισκεφθούν τις Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά και Παναγίας Δαμάστας, καθώς και την ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου είχαν τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων που συμμετείχαν στις δύο πρώτες εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας.

Το πρόγραμμα της εκδρομής στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας, στην οποία συμμετείχαν 340 άτομα, περιλάμβανε εναλλαγές τοπίων και εμπειριών με κεντρικό προορισμό τη Μονή της Παναγίας Σουμελά.

Στο πλαίσιο της δράσης πολιτιστικών διαδρομών πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας και στην ιστορική γέφυρα Γοργοποτάμου, στην οποία επίσης συμμετείχαν 340 μέλη. Να σημειωθεί ότι στις εκδρομές τα μέλη των ΚΑΠΗ συνόδευσαν κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλεύτριες της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες πολιτιστικές διαδρομές που σκοπό έχουν την επικοινωνία, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, την αναψυχή των ατόμων της τρίτης ηλικίας, καθώς και την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας του τόπου μας.