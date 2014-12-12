Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, στην οποία υπάγεται και το ΚΑΠΗ Ελασσόνας, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερήσια εκδρομή το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στον Βόλο, με σκοπό την ψυχαγωγία, την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των μελών της τρίτης ηλικίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στη Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αγριά Βόλου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του μοναστηριού, να ενημερωθούν για την ιστορία και την πνευματική του προσφορά, και να απολαύσουν στιγμές γαλήνης και κατάνυξης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε γεύμα και διασκέδαση με χορό σε τοπικό κέντρο του Βόλου, σε ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον, γεμάτο κέφι, χαμόγελα και ζωντάνια. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με βόλτα στην παραλία του Βόλου.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα αναφορικά με την εκδρομή δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ευκαιρίες για κοινωνική επαφή, ψυχαγωγία και ποιοτικές εμπειρίες. Το ΚΑΠΗ Ελασσόνας αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα υποστήριξης και συντροφικότητας και μέσα από δράσεις όπως αυτή επιβεβαιώνουμε τη συνεχή φροντίδα και το ενδιαφέρον του δήμου για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας».

Τα μέλη του ΚΑΠΗ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και ευχαρίστησαν θερμά την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας για την άρτια οργάνωση και την ευκαιρία που τους προσφέρθηκε να απολαύσουν μια όμορφη ημέρα γεμάτη χαρά και συντροφικότητα.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την τρίτη ηλικία, υλοποιώντας δράσεις που προάγουν την κοινωνική συμμετοχή, την ψυχική ευεξία και τη συνοχή της τοπικής κοινότητας.