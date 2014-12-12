Στο πλαίσιο του 13ου Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης παρουσιάζεται η έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Hopeless Romantic / Φρούδες ελπίδες: Η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω της αυταπάτης».

Η έκθεση φιλοξενείται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και εγκαινιάζεται την Τρίτη 26 Αυγούστου και ώρα 19.30 με την έναρξη του φεστιβάλ.

Η έκθεση Hopeless Romantic διερευνά την επιμονή της ελπίδας ως στάσης ζωής σε περιόδους συλλογικής κρίσης και υπαρξιακής αβεβαιότητας. Μέσα από εικαστικές πρακτικές που ισορροπούν ανάμεσα στο φαντασιακό και το ειρωνικό, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προσεγγίζουν τη σύγχρονη ανάγκη για ουτοπικές αφηγήσεις, ακόμη και όταν η πραγματικότητα φαντάζει αμείλικτη και μη αναστρέψιμη.

Η θεματική αντηχεί τη σκέψη του Ernst Bloch (The Principle of Hope, The Spirit of Utopia), σύμφωνα με την οποία η ουτοπική συνείδηση δεν συνιστά φυγή από τον κόσμο, αλλά μια κινητήρια δύναμη που ενσαρκώνει την επιθυμία για κοινωνικό και υπαρξιακό μετασχηματισμό. Την ίδια στιγμή, η έκθεση συνομιλεί με την ανάλυση του Zygmunt Bauman για τη «ρευστή νεωτερικότητα», μια κατάσταση στην οποία οι κοινωνικές σταθερές και οι θεσμοί του παρελθόντος έχουν αποδομηθεί, καθιστώντας την αναζήτηση νοήματος επισφαλή και την ανάγκη για φαντασιακές προβολές πιο επιτακτική από ποτέ.

Ένα σύνολο διαφορετικών εκφραστικών μέσων αποτυπώνει το ευρύ φάσμα των σύγχρονων ερμηνειών της ελπίδας και της αυταπάτης: γλυπτική, χαρακτική, ζωγραφική, ψηφιακά έργα, video art, εικαστικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις και textile art συνυπάρχουν, δημιουργώντας διάλογο ανάμεσα σε παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνοτροπίες. Η ποικιλία των μέσων ενισχύει την πολύπλευρη πρόσληψη της θεματικής και αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να προτείνει εναλλακτικές αναγνώσεις του κόσμου γύρω μας.

Όπως σημειώνει ο Frederic Jameson, «ακόμη και το πιο δυστοπικό όραμα υπονοεί μια ουτοπική επιθυμία» (Archaeologies of the Future). Η έκθεση καλεί τον θεατή να αναλογιστεί τον ρόλο της τέχνης ως πεδίου όπου η φαντασία, η ψευδαίσθηση και η ελπίδα διαμορφώνουν εναλλακτικές αφηγήσεις για έναν κόσμο που παραπαίει.

Αντιγόνη Καψάλη

Ιστορικός τέχνης, Ανεξάρτητη επιμελήτρια, Εικαστικός

Στην έκθεση συμμετέχουν οι:

Γρηγορία Βρυττιά, Στέφανος Γιαρέμης, Άρτεμις Διαμαντή, Πυθαγόρας Κωτσούλας, Σοφία Κυριακού, Ευσταθία Σαββίδου, Μυρτώ Σακκά, Ελένη Σαρλή, karl grümpe & rene p.g.