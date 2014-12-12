Για ένα ακόμη καλοκαίρι, εκατοντάδες ασθενείς με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις αίματος.

Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε αναβολές μεταγγίσεων ή σε υπομεταγγίσεις, καθώς τα ψυγεία των αιμοδοσιών αδειάζουν. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει δραματικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών, οι οποίοι εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις για να μπορέσουν να ζήσουν.

Η τακτική μετάγγιση αίματος είναι η βασική θεραπεία για τις παθήσεις αυτές και οι καθυστερήσεις ή οι μειώσεις στην ποσότητα του αίματος που λαμβάνουν οδηγούν σε επιπλοκές, επιβαρύνοντας την υγεία τους.

Όπως αναφέρει η ΕΟΘ, «η μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας των διακοπών και των αδειών, καθώς και η επιβάρυνση από τις υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται σημαντικά την ίδια περίοδο, λόγω της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και των επειγόντων περιστατικών γενικότερα.

Αυτή η δυσμενής συγκυρία δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αίματος, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ασθενών, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται από τακτικές μεταγγίσεις, όπως οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο.

Με ιδιαίτερη ανησυχία αναμένουμε ότι το επόμενο διάστημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, αφού κάθε χρόνο, από τις 15 Αυγούστου έως τις 10-15 Σεπτεμβρίου, περνάμε τη δυσκολότερη περίοδο όσον αφορά τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία.

Απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας που έχουν τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν να προσέλθουν στις αιμοδοσίες και να χαρίσουν στους συνανθρώπους τους το ανεκτίμητο δώρο της ζωής.

Η προσφορά αίματος δεν είναι απλά μια πράξη αλληλεγγύης — είναι μια πράξη που σώζει ζωές και δίνει ελπίδα σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Υπενθυμίζουμε πως η αιμοδοσία είναι μια ασφαλής διαδικασία και το προσωπικό των αιμοδοσιών τηρεί σχολαστικά όλα τα ενδεδειγμένα ιατρικά πρωτόκολλα για την υγεία των εθελοντών αιμοδοτών».

Μην αφήνουμε το καλοκαίρι να στερήσει αυτήν την πολύτιμη προσφορά!

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από iatronet.gr)