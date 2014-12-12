Τη συνδρομή στο δήμο Αγιάς προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η αγροτική οδοποιία των παρακάρλιων αγροτικών περιοχών, ώστε αυτές να καλλιεργηθούν ξανά, ζητά με έγγραφο του ο Δήμαρχος Αγιάς Αντ. Γκουντάρας προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα, Υφυπουργό Χρ. Κέλλα, Κλιματικής Κρίσης Ι. Κεφαλογιάννη, υφυπουργό Κ. Κατσαφάδο και εσωτερικών Θ. Λιβάνιο, ενώ το έγγραφο κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα, καθώς και τους βουλευτές του Νομού Λάρισας.

Όπως σημειώνει στο έγγραφο του ο Αντώνης Γκουντάρας ο Δήμος Αγιάς με τις υπηρεσίες του κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στη διάρκεια της θεομηνίας Daniel ώστε να μην πλημμυρίσουν οι οικισμοί Πλασιά, Καστρί και Αμυγδαλή και με τη συνδρομή των κατοίκων τα κατάφερε, ενισχύοντας τα αναχώματα και κατασκευάζοντας καινούρια.

«Οι δαπάνες που προέκυψαν είναι εξαιρετικά υψηλές και ο Δήμος, μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καλείται να τις καλύψει για να αποκαταστήσει τις ζημιές και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στην παρακάρλια περιοχή, όπου μετά την αποστράγγιση των υδάτων οι αγρότες επιχειρούν σταδιακά την ανασύσταση χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργειών» τονίζει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Αγιάς και σημειώνει πως οι ζημιές που καταγράφονται στην αγροτική οδοποιία, ιδιαίτερα στην παρακάρλια περιοχή που και για το έτος 2024 έμειναν ακκαλιέργητες, είναι ανυπολόγιστες καθώς επί μεγάλο χρονικό διάστημα όλη αυτή η περιοχή ήταν βυθισμένη στο νερό με τους δρόμους να έχουν υποστεί μεγάλης έκτασης υποσκαφές, καθιζήσεις, κατολισθήσεις και ρηγματώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί απροσπέλαστοι και η διέλευση των αγροτικώνοχημάτων είναι εξαιρετικά δυσχερής.

Ο Α. Γκουντάρας επισημαίνει πως ο Δήμος Αγιάς αδυνατεί να καλύψει το κόστος της αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας σε μήκος 50 χλμ, το οποίο σύμφωνα με μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου ανέρχεται σε 6,75 εκατ. ευρώ και απευθύνει έκκληση στα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να καλλιεργηθούν ξανά οι εκτάσεις πέριξ της Κάρλας που πλημμύρισαν κατά τον Σεπτέμβριο του 2023.