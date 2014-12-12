"Εκκλησία και Περιβάλλον": Δράση ενημέρωσης στο ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου
Τέμπη | 27 Αυγ 2025, 11:41
Με αφορμή τον Εορτασμό της Πανορθόδοξης Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος (που εορτάζεται την 1η Σεπτεμβρίου) ο Δήμος Τεμπών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης με θέμα: «Εκκλησία και Περιβάλλον», την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου.
Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου κ. Βάσω Σαμαρίνα.
