Με αφορμή τον Εορτασμό της Πανορθόδοξης Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος (που εορτάζεται την 1η Σεπτεμβρίου) ο Δήμος Τεμπών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης με θέμα: «Εκκλησία και Περιβάλλον», την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου.

Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου κ. Βάσω Σαμαρίνα.