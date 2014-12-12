Συνελήφθησαν, προχθές (17-08-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες και χθες (18-08-2025) στη Λάρισα, 2 άνδρες, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, αντίστοιχα, για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές της 17-08-2025 στη Λάρισα, οι δύο συλληφθέντες αποπειράθηκαν από κοινού να αφαιρέσουν ζάντες από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους καθόσον έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, εντοπίστηκε μετά από λίγο ο ένας δράστης κοντά σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προστατευτικά καπάκια μπουλονιών των ζαντών του πρώτου οχήματος, τα οποία αποδόθηκαν στο νόμιμο δικαιούχο τους.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη χθες το βράδυ και ο δεύτερος δράστης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.