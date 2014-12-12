Ο Σύνδεσμος Κριτών Μπάσκετ νομού Λάρισας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΑΟΔΛ, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (ανάμεσα στο 39ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Λύκειο), από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ..

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα καλούνται να αποστείλουν σχετική δήλωση στο e-mail του Συνδέσμου έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Η συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνέχιση της δράσης του Συνδέσμου.