Εκλογές στον Σύνδεσμο Κριτών Μπάσκετ Λάρισας
Αθλητικά | 29 Σεπ 2025, 18:19
Ο Σύνδεσμος Κριτών Μπάσκετ νομού Λάρισας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΑΟΔΛ, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (ανάμεσα στο 39ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Λύκειο), από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ..
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα καλούνται να αποστείλουν σχετική δήλωση στο e-mail του Συνδέσμου έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Η συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνέχιση της δράσης του Συνδέσμου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.