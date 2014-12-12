Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελίας Δ. Κιλελέρ πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Μελίας σε συνεργασία με την ΕΟΔΥΑ εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ και χρήσης απινιδωτή.

Στο Πνευματικό Κέντρο Μελίας θα υπάρχει πλέον αυτόματος απινιδωτής που αγοράστηκε με πρωτοβουλία του συλλόγου, ως δώρο ζωής για το χωριό.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη.

"Ευχαριστούμε την ΕΟΔΥΑ που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του συλλόγου και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για παρόμοιες δράσεις", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.