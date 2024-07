Στο διάστημα 1 με 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας από μια ομάδα τεσσάρων καθηγητριών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ του 6ου Γυμνασίου Λάρισας ένα ταξίδι στην εκπαιδευτική τεχνολογία, την ανάπτυξη καλών στρατηγικών για την υλοποίηση ψηφιακών σχεδίων στο σχολείο και, επίσης, ένα ταξίδι σε διαφορετικές εκπαιδευτικές εφαρμογές και στην Τεχνητή Νοημοσύνη με τις δυνατότητές της στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο του εκπαιδευτικού φορέα Europass Teacher Academy με θέμα: « Εργαλεία Τ.Π.Ε. για μια δημιουργική και συνεργατική τάξη » το οποίο παρακολούθησε η κ. Μπουραζάνα Δήμητρα, Υποδιευθύντρια – Μαθηματικός, η κ. Τασιοπούλου Παρασκευή –Υποδιευθύντρια, Φιλόλογος, η κ. Ζαχαράκη Ευθυμία, Φιλόλογος και η κ. Μπρασινίκα Ιωάννα, Καθηγήτρια της Ιταλικής Γλώσσας και φιλολογίας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από τη Μάλτα, την Πολωνία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Ισπανία

Το ταξίδι του επιμορφωτικού προγράμματος ξεκίνησε με Europass useful information, Schedule of the cource, Location και τα Must see (χρήσιμες πληροφορίες για την πόλη και για το μάθημα) στη Φλωρεντία, την έδρα της επιμόρφωσης. Εν συνεχεία, έγινε ενημέρωση για τα Europass websites και η παρουσίαση των σχολείων που συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της επιμόρφωσης είχαν τη δυνατότητα να μάθουν για διαδικτυακές εφαρμογές και διαδικτυακά περιβάλλοντα που ενισχύουν τη συνεργατική εργασία και τη δημιουργικότητα. Κατά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχουσες απέκτησαν πρακτική εμπειρία χρήσης και δημιουργίας περιεχομένου σε κάθε εφαρμογή, με αρκετό χρόνο για προβληματισμό και συζήτηση, καλλιεργώντας και την αγγλική γλώσσα, σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και την πιθανή εφαρμογή τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους. Η διεξαγωγή συζήτησης στην τάξη για τα ηθικά διλήμματα της εφαρμογής της Τ.Ν. (Τεχνητής Νοημοσύνης) σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τις ηθικές προβληματικές που συνδέονται με τη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση υπήρξε γόνιμη και εποικοδομητική.

Με τη συμμετοχή σε αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν να κάνουν τις τάξεις τους πιο ελκυστικές, εμπλέκοντας τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε συναρπαστικά συνεργατικά έργα, ή δημιουργικές διαδικτυακές δραστηριότητες, διευκολύνοντάς τους στον σχεδιασμό και την εκτέλεση διαδικτυακών έργων, με καινοτόμες παρουσιάσεις, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα στη συγγραφή και την αφήγηση ιστοριών και βοηθώντας τους να δημιουργήσουν ελκυστικό διαδικτυακό οπτικό περιεχόμενο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε διαδικτυακές λύσεις και εφαρμογές που προάγουν τη συμμετοχικότητα (επιτρέπουν στους μαθητές/μαθήτριες με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και ικανότητες να συμμετέχουν πλήρως στο πλαίσιο της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης) και τη βιωσιμότητα (καθώς προωθούν την απαλλαγή από το χαρτί και την αποτελεσματική χρήση των σχολικών πόρων).

Ο ελεύθερος χρόνος των εκπαιδευτικών αξιοποιήθηκε για τη γνωριμία της πόλης της Φλωρεντίας με τους θησαυρούς της Αναγέννησης και την επίσκεψή τους σε εμβληματικά αξιοθέατα. Είδαν από κοντά τη Basilica of Santa Croce – του Τιμίου Σταυρού, τη μεγαλύτερη Φραγκισκανική εκκλησία στον κόσμο, το Palazzo Vecchio, το σύμβολο της πολιτικής εξουσίας στη Φλωρεντία για αιώνες, δηλαδή τη μεγαλειώδη Αίθουσα του Μεγάλου Συμβουλίου των 500, το Δημαρχείο της Δημοκρατίας της Φλωρεντίας ρωμαϊκού ρυθμού παλάτι-φρούριο, το Duomo – Καθεδρικός ναός Σάντα Μαρία ντελ Φιόρ και τον εντυπωσιακό θόλο του Brunelleschi ο οποίος απεικονίζει ζωντανές σκηνές από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη.

Είδαν, ακόμη, το Museo Galileo το οποίο αναδεικνύει τη βαθιά κληρονομιά του Galileo Galilei στη δυτική σκέψη, επιτρέποντας να γνωρίσει κανείς τη φαντασία και τις εφευρέσεις του Galileo μέσω διαδραστικών εκθεμάτων και πρωτότυπα επιστημονικά όργανα ! Είδαν, επιπλέον, τη Santa Maria Novella, τη πρώτη μεγάλη βασιλική Δομινικανή εκκλησία στη Φλωρεντία μετά τη μεγαλειώδη θρησκευτική αρχιτεκτονική του Duomo- με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα και έργα τέχνης του Μεσαίωνα. Θαύμασαν, ακόμη, το Ponte Vecchio (Παλαιό Γεφύρι) ένα μεσαιωνικό πέτρινο κλειστό τρίτοξο γεφύρι πάνω από τον Ποταμό Άρνο της Φλωρεντίας.

Το ταξίδι αυτό στην πόλη της τέχνης και του πολιτισμού ήταν συναρπαστικό, οι εκπαιδευτικοί έμαθαν να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε εργαλείου Τ.Π.Ε. και να γνωρίζουν πώς να τα ενσωματώσουν στην τάξη τους ενώ θα ακολουθήσει και διάχυση των γνώσεων με παρουσίαση των δραστηριοτήτων και εργασιών που παρακολούθησαν.