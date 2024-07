Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική μετακίνηση πέντε καθηγητών από το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ του σχολείου με κωδικό 2023-1-EL01-KA121-SCH-000129483 ως διαπιστευμένο σχολείο με κωδικό διαπίστευσης 2020-1-EL01-KA120-SCH-000094713.

Συγκεκριμένα, οι κ. Εξάρχου Ασημίνα, Φιλόλογος, Λίταινα Ιωάννα, καθηγήτρια Οικιακής οικονομίας, Σιμογιάννη Σταματία, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, Χρυσάφη Γλυκερία, Θεολόγος, και ο κ. Κακαράντζας Γεώργιος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, συμμετείχαν σε επιμορφωτικό σεμινάριο του εκπαιδευτικού φορέα Europass Teacher Academy με θέμα «Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools«.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 29 Ιουνίου 2024 και στόχο είχε την ενσωμάτωση των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία και από ειδικό σχολείο της Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets και τα smartphones μπορούν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης ενός εκπαιδευτικού.

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και εργασίες σε μικρές ομάδες, οι εκπαιδευτικοί πήραν νέες ιδέες για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα μαθήματά τους. Έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν λογισμικό, πλατφόρμες και εφαρμογές για να επικοινωνούν, να διαχειρίζονται ομάδες και να προωθούν τη συνεργασία. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν πώς μπορεί να ενισχυθεί η μάθηση με τη χρήση τεχνολογικών παιχνιδιών και κουίζ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και στη στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς οι κινητές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν εξατομικευμένη διδασκαλία και υποστήριξη σε αυτούς τους μαθητές, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν εμπόδια στη μάθηση και να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να προσφέρουν προσαρμόσιμες εκπαιδευτικές εμπειρίες, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των μαθησιακών τους αναγκών.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου ενίσχυσε τις γνώσεις των καθηγητών στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων για τη βελτίωση της διδασκαλίας, προωθώντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μέσω της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί πλέον μπορούν να δομούν καλύτερα τις πληροφορίες, να αναλύουν, να κατανοούν, να συνθέτουν και να παράγουν νέες ιδέες χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Επιπλέον, υιοθέτησαν τη διαδραστική μάθηση μέσω της χρήσης κουίζ, παιχνιδιών και καρτών μνήμης, ενώ, παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Εκτός από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους με επισκέψεις σε αξιοθέατα του Δουβλίνου, εμπλουτίζοντας την εμπειρία τους με πολιτιστικά στοιχεία. Επισκέφτηκαν τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου, το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κτήριο της Ιρλανδίας αφιερωμένο στον Άγιο Πατρίκιο, τον προστάτη άγιο της Ιρλανδίας, με το μοναδικό χαρακτηριστικό της ταφής ανθρώπων μέσα στους τοίχους του.

Περιηγήθηκαν στο Trinity College, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας με διάσημους απόφοιτους (Oscar Wilde, Jonathan Swift, Samuel Beckett κ.α. ) όπου είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν τη διάσημη βιβλιοθήκη του στην οποία εκτίθεται το Βιβλίο του Kells, χειρόγραφο του 800 μ.Χ. που περιέχει τα τέσσερα ευαγγέλια της Βίβλου με όμορφες εικόνες.

Επισκέφτηκαν επίσης το Κάστρο του Δουβλίνου, το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και υπήρξε η έδρα της βρετανικής διοίκησης στην Ιρλανδία μέχρι το 1922, την Εθνική Πινακοθήκη με έργα διάσημων ζωγράφων, το Εθνικό Μουσείο με σημαντικότατα εκθέματα, ανάμεσα στα οποία εντόπισαν και θησαυρούς από την Κύπρο, το μνημείο του Oscar Wilde στο Merrion Park, το μνημείο λιμού στις όχθες του ποταμού Liffey που διαρρέει το Δουβλίνο και πολλά άλλα αξιοθέατα αποκτώντας μια πλήρη εικόνα της ιρλανδικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και η εκπαιδευτική μετακίνηση στο Δουβλίνο ανέδειξε τη σημασία της διαπολιτισμικής συνεργασίας και της συνεχούς επιμόρφωσης για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.

Οι καθηγητές επέστρεψαν εμπλουτισμένοι με νέες γνώσεις και έμπνευση, έτοιμοι να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογικές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διδασκαλίας στο σχολείο τους.