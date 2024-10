Με συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με θέμα: «Αρχές Διαχείρισης Έργου (Principles of Project Management) - The next step» το Σάββατο 12 Οκτωβρίου.

Μέσω του σεμιναρίου του ΣΘΕΒ αναδείχτηκαν όλοι οι βασικοί πυλώνες διαχείρισης έργου από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωσή του.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Μιχάλης Τσάκωνας, με πολυετή εμπειρία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, χρησιμοποιώντας ως μέθοδο προσέγγισης, μία έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στόχος του ΣΘΕΒ είναι η δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων μελών του, προκειμένου να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις δεξιότητές τους.