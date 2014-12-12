Τα λοιμώδη νοσήματα αυξάνονται στη χώρα μας με τη γρίπη να βρίσκεται στην κορυφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων το 2024 ανήλθαν σε 6.134 έναντι 4.177 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 46,9%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (93,4%) παρουσίασαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (2.305 από 1.192) ενώ καταγράφηκαν και 38 κρούσματα ιλαράς.

Τα περισσότερα κρούσματα των έξι πιο συχνά εμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων, καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής και ακολουθεί η Θεσσαλία (712).

Συγκεκριμένα, η γρίπη παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.289), Θεσσαλίας (330) και Κεντρικής Μακεδονίας (201), η σαλμονέλωση στις Περιφέρειες Αττικής (356), Κεντρικής Μακεδονίας (118) και Πελοποννήσου (86), η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο στις Περιφέρειες Αττικής (525), Κεντρικής Μακεδονίας (106) και Κρήτης (95).

Τα περισσότερα κρούσματα του κοκκύτη καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (162) και Θεσσαλίας (91) και τα κρούσματα της φυματίωσης στις Περιφέρειες Αττικής (175), Κεντρικής Μακεδονίας (43) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (26).

Τέλος η λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (81) και Θεσσαλίας (61).

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από healthreport.gr)