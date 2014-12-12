Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, μία γυναίκα, διότι κατελήφθη να κατέχει, μέσα σε τσαντάκι, 1 σιδερογροθιά, η οποία κατασχέθηκε.