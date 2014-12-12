Έκρυβε στο τσαντάκι σιδερογροθιά - Σύλληψη γυναίκας στη Λάρισα
Αστυνομικά | 16 Σεπ 2025, 12:16
Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, μία γυναίκα, διότι κατελήφθη να κατέχει, μέσα σε τσαντάκι, 1 σιδερογροθιά, η οποία κατασχέθηκε.
