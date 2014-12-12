Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το με αρ. 5141/1-10-2025 Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (Κόκκινη Προειδοποίηση), ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (02-10-2025) και την Παρασκευή (03-10-2025) προβλέπεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης, τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία, προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης (02-10-2025). Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών συνεπειών από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Πώς να εκτιμήσετε την απόσταση από μια καταιγίδα

· Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα. Διαιρέστε το χρόνο που μετρήσατε με το 3 ώστε να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα.

· Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση είναι ενδεικτική καθώς η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Πριν την εκδήλωση του φαινομένου

· Βεβαιωθείτε για τον καθαρισμό υδρορροών και φρεατίων.

· Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται μα προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

· Αποφύγετε εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και τη διέλευση από περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων.

· Ενημερωθείτε από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

Αν βρίσκεστε στο εσωτερικό χώρο

· Παραμείνετε σε ασφαλή εσωτερικό χώρο.

· Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

· Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που τυχόν έχετε αναρτήσει.

· Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

· Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

· Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα και καλώδια ρεύματος που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

· Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα, χείμαρρους.

· Προσοχή στις Ιρλανδικές Διαβάσεις

· Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

· Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

· Αποφύγετε να διασχίζουν δρόμους με συσσώρευση υδάτων, είτε πεζοί είτε με όχημα.

· Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

· Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

· Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

· Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

· Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

· Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Αποφύγετε καλώδια που έχουν πέσει στο έδαφος.

· Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

· Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

· Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

· Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης

· Προφυλαχθείτε αμέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Μετά το πέρας του φαινομένου

· Να ελέγχεται ο χώρος για τυχόν ζημιές με προσοχή και ασφάλεια.

· Να προβούν σε ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τυχόν προβλήματα (πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος κ.λπ.).

· Να αποφεύγονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν έρθει σε επαφή με νερό.

Γενικότερα, παρακαλούνται οι πολίτες:

Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία.

Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302 και 2413511309

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑ