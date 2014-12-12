Εκτάκτως στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο η Δανάη Δημητρακοπούλου
Ειδήσεις | 30 Σεπ 2025, 08:44
Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε επειγόντως τη νύχτα, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr απο πηγές του νοσοκομείου, η σύζυγος του αείμνηστου εκδότη της εφημερίδας "Ελευθερία" Τάκη Δη,ητρακόπουλου, Δανάη Δημητρακοπούλου, λόγω επιδείνωσης της υγείας της.
Η Δανάη Δημητρακοπούλου είναι συνκληρονόμος, με τον γιό της Γιώργο, της ιστορικής εφημερίδας αλλά και της περιουσίας που έχει αφήσει ο αείμνηστος εκδότης.
Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr
