Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε επειγόντως τη νύχτα, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr απο πηγές του νοσοκομείου, η σύζυγος του αείμνηστου εκδότη της εφημερίδας "Ελευθερία" Τάκη Δη,ητρακόπουλου, Δανάη Δημητρακοπούλου, λόγω επιδείνωσης της υγείας της.

Η Δανάη Δημητρακοπούλου είναι συνκληρονόμος, με τον γιό της Γιώργο, της ιστορικής εφημερίδας αλλά και της περιουσίας που έχει αφήσει ο αείμνηστος εκδότης.

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr