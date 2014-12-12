Ο Δήμος Τυρνάβου ολοκληρώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, ποσού 650.000,00 ευρώ, εντός της πόλης του Τυρνάβου και του Αμπελώνα, με εργασίες σε κεντρικές και τοπικές οδούς που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές.

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε τμήματα του οδικού δικτύου σε Αργυροπούλι και Δαμάσι, με στόχο την αποκατάσταση και βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων.



Παράλληλα, ξεκινάει – αυτή τη φορά μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τυρνάβου (ΔΕΥΑΤ) – η υλοποίηση μιας σειράς νέων αποκαταστάσεων και ασφαλτοστρώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των οδικών υποδομών και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.



Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δρόμους του Τυρνάβου και του Αμπελώνα, αλλά και στις Κοινότητες του Δήμου, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του τοπικού οδικού δικτύου.



Τα έργα αυτά εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, που όχι μόνο σχεδιάζει και υλοποιεί, αλλά και διεκδικεί συστηματικά χρηματοδοτήσεις για έργα που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την τοπική κοινωνία.



Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Αρβανίτης πραγματοποίησαν αυτοψία σε ολοκληρωμένο μέχρι στιγμής τμήμα ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Αμπελώνα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για προτεραιοποίηση έργων που βελτιώνουν άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών.



«Με υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που κάνουν την πόλη μας και τις γειτονιές μας πιο φιλικές, πιο ασφαλείς και πιο λειτουργικές. Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει και αυτό που θέτουμε σε τροχιά υλοποίησης είναι πρωτοφανές σε όλη τη διαδρομή του ενιαίου Δήμου Τυρνάβου από το 2010 και μετά. Δύο χρόνια στο τιμόνι, δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα την προσπάθεια ώστε να αποκαταστήσουμε δρόμους και συνολικά υποδομές, για να ανέβει σκαλοπάτι ο Δήμος μας και οι δημότες μας να βλέπουν τη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Τσικριτσής.



Σχετικά με τις εργασίες του επόμενου διαστήματος, η ΔΕΥΑ Τυρνάβου θα προβαίνει σε τακτική ενημέρωση των πολιτών για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος καθώς και για πιθανές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Δήμος καλεί τους δημότες να δείχνουν κατανόηση και να τηρούν τις οδηγίες για την ασφάλεια όλων.