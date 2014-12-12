Τραγικό θάνατο βρήκε 45χρονος άνδρας που μαζί με τον γιο του στάθμευσαν το αυτοκίνητο τους στη ΛΕΑ και τους παρέσυρε διερχόμενο φορτηγό.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθές Δευτέρα 06.10.2025. λίγο μετά τις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα έξω απο τη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 24χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο σταμάτησε προσωρινά στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης λόγω πιθανής μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου. Μαζί με τον 45χρονο πατέρα του που ήταν συνοδηγός, βγήκαν απο το όχημα για να ελέγξουν το αυτοκίνητο. Ενώ πατέρας και γιος βρίσκονταν μπροστά απο τον κινητήρα, το φορτηγό συγκρούστηκε νοτιομετωπικά με το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμού του 45χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό του 24χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο ξαδελφος του 45χρονου που έχασε τη ζωή του μετά απο τη σύγκρουση με το φορτηγό μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν:

«Ο ξάδελφος μου έμενε στους Σοφάδες Καρδίτσας. Είχε πάει στη Θεσσαλονίκη με τον γιο του και μόλις είχαν αγοράσει μεταχειρισμένο αυτό το αυτοκίνητο. Ήθελαν να έχουν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Επειδή ο ξάδελφος μου έκανε αγροτικές δουλειές, είχε μόνο αγροτικό αυτοκίνητο. Ήταν πατέρας 5 παιδιών, τα 4 είναι ανήλικα. Την ώρα που επέστρεφαν στους Σοφάδες έγινε το τροχαίο. Όπως έμαθα, άκουγαν έναν θόρυβο στο αυτοκίνητο και σταμάτησαν να το ελέγξουν. Το φορτηγό δεν σταμάτησε και πήρε σβάρνα τον ξάδελφο μου. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο με αναμμένα alarm, δεν σταματάς; Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Γίνονται έρευνες για το πως έγινε ακριβώς. Ο γιος του ξαδέλφου μου νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο, είναι σε σοκ, έχει χτυπήσει στο κεφάλι, ευτυχώς όμως όχι σοβαρά. Ο ξάδελφος μου ήταν ένας καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης και βιοπαλαιστής».

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.