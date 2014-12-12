Στoν χώρο της εμβληματικής Πινακοθήκης Λάρισας , μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, γιόρτασε το κοινό την πανσέληνο του Αυγούστου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ "Από τον Όλυμπο στο Κύμα", της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων.

Η πανσέληνος απέκτησε ξεχωριστή λάμψη στη Λάρισα μέσα από τη μουσική του σπουδαίου Δημήτρη Παπαδημητρίου και το αφιέρωμα στη μοναδική ικανότητα των Ελλήνων συνθετών να μετατρέπουν την ποίηση σε λαϊκό τραγούδι με ευρύ κοινό.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, μαζί με μια εξαιρετική ομάδα τραγουδιστών και μουσικών, παρουσίασαν μεγάλα λαϊκά και κλασικά τραγούδια που παντρεύουν τη μεγάλη ποίηση με το ελληνικό τραγούδι.

Συμμετείχαν η Βερόνικα Δαβάκη, ο Πάνος Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Φλωράκης, o εντυπωσιακός νέος σολίστας και τραγουδιστής Βασίλης Κορακάκης και η 10μελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη, που μετέτρεψε τη νύχτα σε μια μουσική εμπειρία υψηλής τέχνης και συγκίνησης.

Τη συναυλία τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, δείχνοντας την έμπρακτη στήριξή του στο πολιτιστικό αυτό γεγονός.

Μαζί του παρευρέθηκαν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλλιού, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Γκουρομπίνος, οι Αντιδήμαρχοι Λαρισαίων Θωμάς Ρετσιάνης και Φώτιος Τζατζάκης, καθώς και πλήθος κόσμου που κατέκλυσε τον υπέροχα φωτισμένο χώρο της Πινακοθήκης.