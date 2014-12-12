Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), διοργανώνει μέσω του ΚΕΠ Υγείας δράση ενημέρωσης και πρόληψης με θέμα: «Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής: Έγκαιρη Διάγνωση – Σωτήρια Παρέμβαση» και η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους πολίτες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, από τις 09:30 έως τις 13:30, κατόπιν ραντεβού, στο χώρο του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελασσόνας και απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65-85 ετών.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από τις εθελόντριες ιατρούς ακτινολόγους και συγκεκριμένα με τις κ.κ. Γούτα Δήμητρα, Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ομίλου AFFIDEA Κοζάνης και Γούτα Χαρίκλεια, Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, Επιμελήτρια Α΄ Γ.Ν. Λάρισας, τις οποίες ο Δήμος Ελασσόνας τις ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους προς την τοπική κοινωνία.

Για πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΠ Υγείας στα τηλέφωνα 24930 29791 και 24930 23135, καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00.