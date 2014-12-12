Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας και του ΚΕΠ Υγείας, διοργανώνει μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού (25η Οκτωβρίου), με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Η εκδήλωση με τίτλο «Η δύναμη της πρόληψης, η δύναμη της γυναίκας», θα πραγματοποιηθεί το:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 18:00

Τόπος: Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Δήμου Ελασσόνας

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της καθοριστικής σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και η ενημέρωση για τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στη διάγνωση, τη θεραπεία και την ψυχολογική υποστήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν τη νόσο.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, καθώς και στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων:

Μαρία Σάτρα: Επίκ. Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιδρύτρια Gene Consulting (Γενετική Συμβουλευτική).

Κωνσταντίνος Μπούλιαρης: MD, PhD, Χειρουργός, Επιμελητής Α΄, Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Χαρίκλεια Γούτα: Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελήτρια Α΄, Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Κυριακή Ανδρεάδου: Ψυχολόγος, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας.

Ελένη Κουκούλη: Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας.

Μάγδα Αθανασιάδου: Θα μοιραστεί προσωπική εμπειρία και μήνυμα αισιοδοξίας.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από προσωπικές μαρτυρίες και μηνύματα δύναμης και ελπίδας, υπογραμμίζοντας ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας καλεί όλους τους πολίτες του Δήμου Ελασσόνας, να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, αναγνωρίζοντας ότι η γνώση και η πρόληψη αποτελούν τα πιο ισχυρά όπλα για την προάσπιση της υγείας.