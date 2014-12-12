Νέα σύλληψη για παράβαση των μέτρων κατά της ευλογιάς, αυτή τη φορά στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

"Συνελήφθη, χθες (04-10-2025) το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να βόσκει περίπου -150- πρόβατα σε απόσταση -2- χιλιομέτρων περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης."