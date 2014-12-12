Στο πλαίσιο της οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον ιό του Αιμορραγικού Πυρετού Κριμαίας–Κονγκό (CCHFV), κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα επισκεφθεί την περιοχή της Ελασσόνας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου να παραδώσει τα αποτελέσματα στους κατοίκους που συμμετείχαν στη μελέτη.

Η διαδικασία παράδοσης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

- Καλύβια Ελασσόνας – Αγροτικό Ιατρείο | 09:00–11:30

- Ολυμπιάδα Ελασσόνας – Αγροτικό Ιατρείο | 12:00–14:30

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

- Καλλιθέα Ελασσόνας – Αγροτικό Ιατρείο | 09:00–11:30

- Ελασσόνα – ΚΕΠ Υγείας | 12:00–14:30

Για την παραλαβή των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων (Ιούλιος 2025) πραγματοποιήθηκε η συλλογή 128 δειγμάτων ορού από τους οικισμούς Καλλιθέας, Καλυβίων, Ολυμπιάδας και Ελασσόνας.

Τα δείγματα αναλύθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση του οροεπιπολασμού του ιού και η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Για πληροφορίες: Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ελασσόνας 2493025440