Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του «1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Συγγραφής Διηγήματος, Παραμυθιού και Θεατρικού Κειμένου», αφιερωμένου στη μνήμη του Σπύρου Μπούμπα, δασκάλου και ιστορικού ερευνητή της τοπικής ιστορίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ. (Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας) με τον Δήμαρχο Ελασσόνας, κ. Νίκο Γάτσα και τηνΑντιδήμαρχο Παιδείας & Άθλησηςκ. ΒιβήΓκουγκούλη.

Η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού, που αφορά την κατηγορία «Διήγημα Ενηλίκων», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ο απολογισμός της δράσης, όπου διαπιστώθηκε ότι ο διαγωνισμός κινητοποίησε σημαντικό αριθμό δημιουργών και πολιτών της Επαρχίας Ελασσόνας, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τη λογοτεχνία και τη συγγραφική δημιουργία.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές συνέχισης και διεύρυνσης του θεσμού, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της λογοτεχνικής παραγωγής και τη συμμετοχή περισσότερων πολιτιστικών φορέων στις επόμενες διοργανώσεις.

Τα έργα αξιολογήθηκαν από επιτροπή αναγνωρισμένων λογοτεχνών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των συμμετοχών και την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον Σύλλογο ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ., τον Δήμο Ελασσόνας, την Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας και το ΔΗΣΥΝ (Συμβούλιο Νέων Ελασσόνας), με σκοπό την ανάδειξη νέων τοπικών πνευματικών δυνάμεων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνική γραφή.