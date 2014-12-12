Ο Δήμος Ελασσόνας κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, προχωρώντας στη δημοπράτηση του έργου “Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δήμου Ελασσόνας 2025”, προϋπολογισμού 1.740.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ.

Τεχνική περιγραφή:

Η μελέτη προβλέπει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωσης στο δημοτικό οδικό δίκτυο, με στόχο την αποκατάσταση φθορών, την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των δρόμων όπως:

Καθαρισμό ερεισμάτων και απομάκρυνση χόρτων και φερτών υλικών

Αποξήλωση φθαρμένων ασφαλτικών στρώσεων και κατασκευή νέων υποβάσεων

Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης και συγκολλητικής επάλειψης

Τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων, όπου απαιτείται

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων και αποστραγγιστικών έργων με σκυρόδεμα C16/20

Τοποθέτηση φρεατίων ομβρίων, μεταλλικών εσχαρών και αγωγών PVC-U

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας και η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ των ετών 2025, 2026 και 2027.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το οδικό δίκτυο του Δήμου Ελασσόνας θα είναι πιο ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.