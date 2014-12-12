Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει τους δημότες ότι, "σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023, ΦΕΚ 3985/Β’/22.6.2023), οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο πεζοδρόμιο υποχρεούνται να προβαίνουν, με δική τους δαπάνη, στην κατασκευή, πλακόστρωση, επισκευή και συντήρηση του πεζοδρομίου μπροστά από την ιδιοκτησία τους.

Η υποχρέωση αυτή απορρέει και από τις διατάξεις των άρθρων 104, 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, καθώς και των άρθρων 288, 281 και 200 του Αστικού Κώδικα, που καθιερώνουν την ευθύνη και την υποχρέωση κάθε πολίτη να ενεργεί με επιμέλεια και καλή πίστη, αποτρέποντας καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι τα πεζοδρόμια αποτελούν δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και η σωστή κατασκευή και συντήρησή τους εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Σε περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιείται η προβλεπόμενη πλακόστρωση ή όπου αυτή δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ο Δήμος Ελασσόνας δύναται να προβεί στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών με καταλογισμό της δαπάνης στους υπόχρεους ιδιοκτήτες, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες να φροντίσουν για την πλακόστρωση ή αποκατάσταση των πεζοδρομίων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας για καθοδήγηση και έγκριση των απαιτούμενων εργασιών.

Με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να διασφαλίσουμε ασφαλείς, λειτουργικούς και αισθητικά αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους, που αναδεικνύουν την εικόνα και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας".